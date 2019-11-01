Мак-Грегора оштрафували за побиття літнього чоловіка

Бійцівське співтовариство дружно засудило дикий вчинок Конора

Екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор (21–4) оштрафований на 1000 євро за побиття старого в барі.

Про це повідомляє irishmirror.

Ірландець визнав свою провину в суді в Дубліні та приніс вибачення жертві своїх дій.

Нагадаємо, в серпні Конор відзначився непристойним вчинком в одному з ірландських барів в Дубліні. Боєць вдарив в обличчя літнього чоловіка, який відмовився від його пропозиції випити іменний віскі бійця Proper Twelve.

Бійцівське співтовариство дружно засудило дикий вчинок Конора. Наприклад, після цього інциденту в ірландському пабі The Salty Shamrock, який розташований у Флориді, вилили кілька пляшок Proper Twelve в унітаз.

Раніше, Мак-Грегор назвав дагестанців боягузами і вони чекали його біля готелю у Москві.