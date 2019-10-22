Предсталено офіційний логотип Олімпіади у Парижі 2024 року

У логотипі закладені три елементи

Організаційний комітет Олімпійських ігор в Парижі, які пройдуть в 2024 році, представив офіційний логотип змагань.

Про це повідомляє організація у Twitter.

У нього закладені три елементи: золота медаль, символ Франції Маріанна і олімпійський вогонь.

🥇🔥🇫🇷

La médaille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024



The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6 — Paris 2024 (@Paris2024) 21 октября 2019 г.

Напередодні Олімпіади в Парижі в 2020 році відбудеться Олімпіада в Токіо, яка пройде з 24 липня по 9 серпня.

Олімпійські ігри в столиці Франції стануть 33 в історії. Париж в якості приймаючого міста був оголошений в Перу в минулому році. Також на проведення змагань претендував Лос-Анджелес.

Раніше стало відомо, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) знайшло невідповідності в базі даних московської лабораторії допінг-проб і може відсторонити РУСАДА.

Нагадаємо, Росію можуть відсторонити від участі у Олімпіаді-2020.