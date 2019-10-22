Предсталено офіційний логотип Олімпіади у Парижі 2024 року

Джерело - sportarena.com.
Організаційний комітет Олімпійських ігор в Парижі, які пройдуть в 2024 році, представив офіційний логотип змагань.
Про це повідомляє організація у Twitter.
У нього закладені три елементи: золота медаль, символ Франції Маріанна і олімпійський вогонь.
🥇🔥🇫🇷— Paris 2024 (@Paris2024) 21 октября 2019 г.
La médaille, la flamme, Marianne.
Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024
The medal, the flame, Marianne
Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6
Напередодні Олімпіади в Парижі в 2020 році відбудеться Олімпіада в Токіо, яка пройде з 24 липня по 9 серпня.
Олімпійські ігри в столиці Франції стануть 33 в історії. Париж в якості приймаючого міста був оголошений в Перу в минулому році. Також на проведення змагань претендував Лос-Анджелес.
Раніше стало відомо, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) знайшло невідповідності в базі даних московської лабораторії допінг-проб і може відсторонити РУСАДА.
Нагадаємо, Росію можуть відсторонити від участі у Олімпіаді-2020.