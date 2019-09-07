Україна програла Туреччині в Суперфіналі Євроліги

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з пляжного футболу в Португалії невдало провела і третій матч у рамках Суперфіналу Євроліги. Підопічні Євгена Варениці програли команді Туреччини з рахунком 6:6 (пен. – 1:3).

Збірна України з трьома поразками посіла останнє 4-те місце в своїй групі і тепер зіграє стиковий матч за 7–8 місця проти Швейцарії, яка в 3-му турі програла Росії (1:5).

Нагадаємо, в першій грі українці поступилися збірній Італії (4:5), а в другій програли команді Португалії (1:3).

Пляжний футбол. Євроліга

Суперфінал. 3-й тур

Україна – Туреччина 6:6 (пен. – 1:3)