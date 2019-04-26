Білодід реалізовуватиме проект із безпеки на дорозі

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід стала амбасадором компанії Mitsubishi Motors Україна та буде реалізовувати проект пов'язаний з безпекою на дорозі.

Про це розповіла сама спортсменка, слова якої наводить офіційний сайт Mitsubishi Motors.

"Перша суспільна ініціатива, яку ми плануємо реалізувати – це соціальний проект про безпеку на дорозі. Я нещодавно сама стала водієм і розумію, як це важливо, адже водій має нести відповідальність не тільки за себе, а ще й за інших людей", — заявила Білодід.