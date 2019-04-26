Мій профіль
Підручний: Є українська мова – є Україна!
Сьогодні 10:36 353
Авангард — Оболонь, Гірник-Спорт — Рух: пряма онлайн-трансляція
Сьогодні 11:21 124
З Динамо у серці: Гусєв святкує день народження
Вчора 17:28 883
Кваша несподівано завершив кар'єру
Вчора 13:11 1504 1
Верховна Рада України ухвалила закон про мову
Вчора 12:14 1065 1
Динамо — Шахтар: огляд матчу
24.04.2019 21:46 825
Зінченко зіграє у старті проти Манчестера Юнайтед
24.04.2019 21:33 788
Динамо в напруженому матчі зіграло внічию з Шахтарем
24.04.2019 20:31 974
Динамо - Шахтар 0:0. ЯК ЦЕ БУЛО
24.04.2019 20:30 2878 1
Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ
24.04.2019 18:19 538
Навколо спорту
Блоги
Пафосний Роналду похвалився накачаним торсом, сидячи на скелі
Пафосний Роналду похвалився накачаним торсом, сидячи на скелі Максим Буйдин
24.04.2019 11:00 840
Ми зробимо це разом: Ібрагімович заспокоїв хлопчика
Ми зробимо це разом: Ібрагімович заспокоїв хлопчика Максим Буйдин
24.04.2019 10:51 899
Підтримай Олександра Усика в США 25 травня
Підтримай Олександра Усика в США 25 травня Андрій Твердохліб
23.04.2019 19:00 7260
Цуренко і Савчук побували на вечірці гравців перед стартом турніру в Штутгарті
Цуренко і Савчук побували на вечірці гравців перед стартом турніру в Штутгарті Максим Буйдин
23.04.2019 16:18 1002
Масова бійка на матчі Інгулець - Зоря. Поліція побила луганських ультрас
Масова бійка на матчі Інгулець - Зоря. Поліція побила луганських ультрас Максим Буйдин
23.04.2019 13:33 671
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:00 Футбол Він мав отримати Золотий м'яч! Олександру Заварову - 58 68
14:49 Футбол Ліверпуль - Гаддерсфілд: де дивитися онлайн трансляцію матчу 168
14:40 Футбол Батько Сали помер після серцевого нападу 207
14:20 Футбол Сульшер: Погба лідер роздягальні 294
13:58 Дзюдо Білодід реалізовуватиме проект із безпеки на дорозі 225
13:42 Баскетбол Сан-Антоніо обіграв Денвер, зрівнявши рахунок у серії 234
13:14 Бокс Усик разом із Ломаченком готується до дебюту в суперважкій вазі 854
13:09 Блог Про вплив Зеленського на футбол та повернення Коноплянки - ТаТоТаке 367
12:47 Футбол Фенербахче хоче підписати захисника Динамо 882
12:35 Футбол Металіст-1925 - Колос: пряма онлайн-трансляція 241
12:20 Біатлон Журавок привітали колеги з ДСНС 304
12:19 Блог Відданий Барселоні від початку до кінця - каталонці вшанували пам'ять Віланови 938
11:50 Баскетбол Київ-Баскет — Хімік: огляд матчу 527
11:35 Теніс Калініна потрапила до чвертьфіналу на турнірі в США 372
11:22 Блог Чого чекати від Лондонського марафону? 326
11:21 Футбол Авангард — Оболонь, Гірник-Спорт — Рух: пряма онлайн-трансляція 124
10:57 Футбол Шахов у команді тижня FIFA19 594
10:36 Навколо спорту Підручний: Є українська мова – є Україна! 353
10:29 Навколо спорту Віскі Мак-Грегора продали на 36 мільйонів доларів 307
10:09 Баскетбол Хімік став чемпіоном України 440
09:59 Біатлон Меркушина і сестри Семеренко готуватимуться до сезону за індивідуальною програмою 514
09:46 Інше Українці стали другими на чемпіонаті Європи з сумо 374
09:35 Футбол Ла-Ліга. Огляд усіх матчів 34 туру 400
09:18 Навколо спорту Білодід стала амбасадором компанії Mitsubishi 511
08:53 Футбол Лунін і Миколенко можуть виступити на Чемпіонаті світу U-20 611

Білодід реалізовуватиме проект із безпеки на дорозі

Сьогодні 13:58 225 0
Українка стала амбасадором Mitsubishi
Білодід реалізовуватиме проект із безпеки на дорозі

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід стала амбасадором компанії Mitsubishi Motors Україна та буде реалізовувати проект пов'язаний з безпекою на дорозі.

Про це розповіла сама спортсменка, слова якої наводить офіційний сайт Mitsubishi Motors.

"Перша суспільна ініціатива, яку ми плануємо реалізувати – це соціальний проект про безпеку на дорозі. Я нещодавно сама стала водієм і розумію, як це важливо, адже водій має нести відповідальність не тільки за себе, а ще й за інших людей", — заявила Білодід.

Нагадаємо, Світоліна, Шевченко та брати Кличко стали амбасадорами міжнародної конференції в Києві.

Джерело - Mitsubishi Motors Україна.

#Білодід, #Mitsubishi Motors Україна, #Mitsubishi
Коментарі ()