Імпортер японських автомобілів Mitsubishi Motors Україна запросила чемпіонку з дзюдо Дар’ю Білодід стати амбасадором бренду в Україні.

Про це повідомляє сайт компанії.

Наймолодша чемпіонка світу з дзюдо Дар’я Білодід стане обличчям проекту М’який шлях разом з брендом автомобілів Mitsubishi. Спортсменка отримала від компанії-партнера новий автомобіль - Mitsubishi Eclipse Cross яскраво-червоного кольору. Вона буде пропагувати безпечне водіння та необхідність використовувати паски безпеки в автомобілі.

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Зі свого боку керівництво Mitsubishi Motors Україна буде підтримувати амбітних дітей-спортсменів. Наприклад, нещодавно було закуплено й подаровано кілька комплектів форми для однієї команди з дзюдо.

Проект М’який шлях, має на меті підвищення обізнаності водіїв щодо свідомого керування автомобілем і безпеки на дорозі. Ключовим для Дар’ї протягом співпраці з брендом стане безпечне водіння і допомога спортсменам-дзюдоїстам на Батьківщині та популяризація цього виду спорту.

Нагадаємо, Зінченко підписав контракт з Puma.

Джерело - Mitsubishi Motors Україна.