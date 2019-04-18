26-27 квітня в Києві відбудеться міжнародна конференція, яка збере зірок світового спорту, спортивних менеджерів, топ-менеджерів глобальних компаній і національних брендів.

Про це повідомляє ukrinform.

Амбасадорами Sport Marketing Conference стали топ-представники українського спорту - Еліна Світоліна, Віталій і Володимир Клички, Андрій Шевченко, Анна Різатдінова, Слава Медведенко і Василь Вірастюк.

Конференція пройде в заміському парково-готельному комплексі Equides, який знаходиться в 15 км від центру Києва. Серед спікерів спортсмени, експерти та представники всесвітньо відомих компаній, залучених до спортивної індустрії.

Серед кількох десятків спікерів на конференції виступлять: генеральний менеджер Global Sports Innovation Center powered by Microsoft Ірис Кордоба Мондеяр, фахівець з медіа-менеджменту і спортивного маркетингу Баварії Бенжамін Стін, менеджер Еліни Світоліної, виконавчий директор, засновник і власник компанії Top Five Management Стефан Гуров, представники найбільшої в Європі мережі спортивних каналів Eurosport, спортивні менеджери і маркетинг-директора RedBull та інші.

На Конференції будуть представлені перспективні спортивні проспекти, що динамічно розвиваються. У спеціально відведеному просторі будуть організовані презентації спортсменів та їхніх менеджерів, де можливо більш докладно познайомитися і домовитися про співпрацю.

Нагадаємо, Світоліна відмовилася від участі в турнірі у Штутгарті.

Після турніру в Майамі українська тенісистка заявила про травму коліна і зараз активно займається його відновленням.

Джерело - ukrinform.