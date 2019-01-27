Збірна Данії тріумфувала на домашньому чемпіонаті світу

Завершився чемпіонат світу з гандболу.

Тріумфували на світовій першості господарі - данці.

У фінальному поєдинку новоспечені чемпіони світу не залишили жодного шансу Норвегії. Уже після першого тайму команда мала перевагу над суперником в 7 м’ячів (18:11), а до кінця гри данцям вдалося не лише її зберегти, а навіть збільшити - 31:22.

Чемпіонат світу

Фінал

27 січня

Данія - Норвегія 31:22

Для збірної Данії цей тріумф став першим в історії, раніше "червоно-білі" тричі потрапляли до фіналу, але кожного разу зазнавали поразки.

Нагадаємо, збірна України з гандболу в стартовому матчі відбору на Чемпіонат Європи 2020 на виїзді поступилася збірній Данії.

Також, закінчила кар'єру, щоб змінити стать - шведська гандболістка вирішила стати чоловіком.

Джерело - Чемпіон.