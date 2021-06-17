 Україна - Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу в групі C. LIVE | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Україна - Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу в групі C. LIVE

Сьогодні 00:34 561 0
Україна - Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу в групі C. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Євро-2020 Склади команд Де дивитися чемпіонат Європи
Група A Група B Група C Група D Група E Група F

Збірна України зіграє в другому турі чемпіонату Європи проти збірної Північної Македонії. Матч відбудеться в четвер, 17 червня, о 16:00 за київським часом.

Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Євро-2020 Україна - Північна Македонія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступрний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першому турі обидві команди зазнали поразок. Україна поступилася Нідерландам (3:2), а Пн.Македонія програла Автрії (3:1). 

В іному матчі групи C Нідерланди гратимуть з Австрією. Гра в Амстердамі розпочнеться о 22:00.

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