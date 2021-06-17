 Костюк - Касаткина: смотреть онлайн матч Viking Classic Birmingham | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк - Касаткіна: онлайн-трансляція матчу в Бірмінгемі. LIVE

Сьогодні 10:42 248 0
Костюк - Касаткіна: онлайн-трансляція матчу в Бірмінгемі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (65) у другому колі Viking Classic Birmingham зіграє проти четвертої сіяної росіянки Дарьї Касаткіной (35). Матч відбудеться в четвер, 17 червня на корті Анн Джонс останнім запуском після гри Мартінцова - Остапенко. Початок не раніше 18:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у ці йновині за 15 хвилин до початку гри.

Тенісистки зустрічали двічі - обидва гри завершилися впевненими перемогами українки.

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