Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє в другому турі чемпіонату Європи проти збірної Північної Македонії. Матч відбудеться в четвер, 17 червня, о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Євро-2020 Україна - Північна Македонія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступрний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першому турі обидві команди зазнали поразок. Україна поступилася Нідерландам (3:2), а Пн.Македонія програла Автрії (3:1).

В іному матчі групи C Нідерланди гратимуть з Австрією. Гра в Амстердамі розпочнеться о 22:00.