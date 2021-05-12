 Свитолина - Анисимова: смотреть онлайн Internazionali BNL d'Italia 11 мая | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна - Анісімова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Римі. LIVE

Сьогодні 00:21 1830 1
Світоліна - Анісімова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Римі. LIVE
Фото: .j48tennis.net

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (6) в матчі другого кола Internazionali BNL d'Italia, що відбувається в Римі, зіграє з американкою Амандою Анісімовою (39). Гру заплановано на середу, 12 травня, на корті #2 першим запуском. Початок об 11:00 за київським часом.

Світоліна - п'ята сіяна на турнірі та розпочинає турнірну боротьбу з другого кола. Американка ж у першому колі без проблем перемогла Цян Ван (7:5, 6:3). Світоліна та Анісімова грали двічі - 1:1.

Нагадаємо, друга ракетка України Марта Костюк покинеула турнір після матчу першого кола. Киянка в двох сетах поступилася росіянці Алєксандровій (6:3, 6:1).

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