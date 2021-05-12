Світоліна - Анісімова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Римі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (6) в матчі другого кола Internazionali BNL d'Italia, що відбувається в Римі, зіграє з американкою Амандою Анісімовою (39). Гру заплановано на середу, 12 травня, на корті #2 першим запуском. Початок об 11:00 за київським часом.

Світоліна - п'ята сіяна на турнірі та розпочинає турнірну боротьбу з другого кола. Американка ж у першому колі без проблем перемогла Цян Ван (7:5, 6:3). Світоліна та Анісімова грали двічі - 1:1.

Нагадаємо, друга ракетка України Марта Костюк покинеула турнір після матчу першого кола. Киянка в двох сетах поступилася росіянці Алєксандровій (6:3, 6:1).