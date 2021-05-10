Костюк - Алєксандрова: онлайн-трансляція Internazionali BNL d'Italia. LIVE

Марта Костюк (73) у першому колі Internazionali BNL d'Italia, який розпочався в Римі, зіграє проти росіянки Єкатєріни Алєксандровой (33).

Гра відбудеться сьогодні, другим запуском на корті №3 після матчу Севастова - Тайхман. Орієнтовний початок о 13:20 за київським часом. Дивіться пряму трансляцію поєдинку Костюк - Алєксандрова на нашому сайті.

Нагадаємо, Костюк пробилися до основної сітки через сито кваліфікації, перемігши в фіналі Нао Хібіно. Перша ракетка України Еліна Світоліна розпочне турнір матчем другого кола. Суперницею одеситки стане переможниця пари Аманда Анісімова (США) - Ван Цян (Китай).