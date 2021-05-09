Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №77) вийшла до основної сітки турніру в Римі (Італія).
У фіналі кваліфікації наша спортсменка здолала представницю Японії Нао Хібіно (WTA №82).
Рахунок зустрічі 7:5; 6:3 на користь українки, в активі якої 1 подача на виліт, 5 поспіль виграних очок, 6 із 8 використаних брейків. Також Костюк зробила 7 подвійних помилок.
Internazionali BNL d’Italia - WTA1000
Рим, Італія
Призовий фонд - $1,835,490
Грунт
Кваліфікація, фінал
9 травня
Марта Костюк - Нао Хібіно 7:5; 6:3
Нагадаємо, Світоліна - п'ята сіяна на турнірі в Римі.