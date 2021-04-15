 Футбол 1 Львів - Олександрія: дивитися онлайн матч 17.04.2021 - трансляція | Футбол | Champion.com.ua
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ФК Львів - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ

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ФК Львів - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів на власному полі зіграє проти Олександрії в стартовому матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги. Гра відбудеться у п'ятницю, 16 квітня, о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч ФК Львів - Олександрія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першому колі Олександрія вдома мінімально перемогла Львів (1:0). У 21 турі Львів поступився у Полтаві Ворсклі (2:1), а Олександрія розгромно програла Десні (4:1).

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