Минай - Зоря: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Минай в 11 турі Української прем'єр-ліги прийматиме луганську Зорю. Матч відбудеться в неділю, 29 листопада, на стадіоні Авангард в Ужгороді. Початок о 14:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Минай - Зоря наживо дивіться на нашому сайті.

Команди зіграли по 9 ігор і розмістилися поруч, на 9-й і 10-й сходинках відповідно, у турнірній таблиці УПЛ. У луганців - 11 очок, у Миная - 9. У 10 турі Минай здобув перемогу над Дніпро-1 (3:2), а Зоря минулий тур пропустила через спалах коронавірусу в команді.