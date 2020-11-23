 Лацио - Зенит смотреть онлайн матч 24.11.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Лаціо - Зеніт: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Сьогодні 23:05 58 0
Лаціо - Зеніт: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Римський Лаціо в 4 турі європейської Ліги чемпіонів зіграє на власному полі з російським Зенітом. Матч відбудеться у вівторок, 24 листопада, на Стадіо Олімпіко. Початок о 22:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Воля Футбол у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч Лаціо - Зеніт наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першому матчі команд, який відбувся три тижні тому, римляни на останніх хвилинах вирвали нічию (1:1). Лаціо після 3 турів посідає 2 сходинку в турнірній таблиці групи F. Лідирує в групі дортмундська Боруссія, в активі якої 6 очок. Зеніт - аутсайдер групи, у пітерців лише 1 очко.

Нагадаємо, київське Динамо 24 листопада прийматиме каталонську Барселону. Гра на Олімпійському розпочнеться о 22:00.

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