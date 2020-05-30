 Александрия - Заря {Луганск} смотреть онлайн 30.05.2020 LIVEтрансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія - Зоря: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ

Сьогодні 16:03 6216 0
Олександрія - Зоря: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олександрія в матчі 24 туру української Прем'єр-ліги чемпіонської групи прийматиме луганську Зору.

Матч відбудеться в суботу, 30 травня, на стадіоні Ніка.

Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч Олександрія - Зоря наживо дивіться на нашому сайті.

Команди двічі зустрічилися в поточному чемпіонаті. Обидва матчі завершилися на корист підопічних Володимира Шарана. У 4 турі Олександрія в гостях перемогла з рахунком 1:2, а в 15 турі здобула домашню перемогу - 1:0.

У 23 турі Олександрія на власному полі виграла в Колоса (4:2), а Зоря, завдяки фантастичному голу Михайліченка, переграла Шахтар (1:0).

Після 23 турів Зоря йде другою в турнірній таблиці чемпіонату, набравши 46 очок. В Олександрії 40 очок і 5 місце. Лідирує ж Шахтар з 59 очками.

 

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