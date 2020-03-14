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Олександрія розібралася з Колосом у 23 турі УПЛ

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Олександрія розібралася з Колосом у 23 турі УПЛ
#Олександрія, #Колос, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 березня, в рамках 23 туру УПЛ у чемпіонській групі Олександрія приймала Колос.

Господарі поля змогли здобути перемогу у матчі з рахунком 4:2.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

14 березня, 23 тур

Олександрія – Колос 4:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 35 Сорокін, 1:1 – 45+1 Гречишкін, 2:1 – 54 Грицук (пен), 3:1 – 64 Ковалець, 3:2 – 80 Лисенко, 4:2 - Задирака

Олександрія: Білик, Бабогло, Безбородько (Сітало,82’), Запорожан (к) (Ковалець,46’), Лучкевич, Пашаєв, Грицук, Гречишкін, Вантух, Мишенко (Задерака,46’), Дубра

Запасні: Паньків, Гордієнко, Мірошніченко, Сітало, Шендрік,

Колос: Яшков, Єфремов, Максименко, Парамонов, Чорноморець, Богданов, Оріховський, Сорокін, Морозко (Ільїн,58’), Вільхамссон, Бондаренко (к) (Лисенко,64’)

Запасні: Кучеренко, Ємець, Петров, Гавриш, Кожушко

Попередження: Безбородько,6’, Бабогло, 61’, Лучкевич,90+3’ — Оріховський,3’, Вільхамссон, 24’, Сорокін,45’, Максименко,52’, Єфремов,84’

Раніше, Львів та Карпати розписали мирову в 23 турі УПЛ.

Нагадаємо, що через карантин, усі матчі української Прем'єр-ліги відбудуться без глядачів.

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