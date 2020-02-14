Реал - Сельта: онлайн-трансляція матчу 24 туру чемпіонату Іспанії. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал у 24 турі іспанської Ла-Ліги приймає Сельту із Віго.

Матч відбудеться у неділю, 16 лютого, на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Початок о 22:00 за київським часои.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч чемпіонату Іспанії Реал Мадрид - Сельта Віго наживо дивіться на нашому сайті.

Реал лідирує в чемпіонаті, набравши в 23 матчах 52 очки. Сельта з 20 очками на 17 сходинці. У першому колі Реал здобув упевнену перемогу - 1:3.

У 23 турі Реал у гостях розгромив Осасуну (1:4), а Сельта виграла в Севільї (2:1).