Реал переграв Осасуну у 23 турі Ла-Ліги

Мадридці святкували вольову перемогу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру іспанської Ла-Ліги мадридський Реал на виїзді переміг Осасуну.

На гол Гарсії мадридці ще у першому таймі відповіли забитими м’ячами Іско та Рамоса. Наприкінці матчу Лукас і Йович довели рахунок до розгромного.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

23 тур, 9 лютого

Осасуна - Реал 1:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 14 Гарсія, 1:1 - 33 Іско, 1:2 - 39 Рамос, 1:3 - 84 Лукас, 1:4 - 90+2 Йович

Раніше, Еспаньйол здолав Мальорку у 23 турі Ла-Ліги.

Нагадаємо, Барселона вилетіла з Кубка Іспанії, мінімально поступившись Атлетіку (0:1).