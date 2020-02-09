Сельта здобула вольову перемогу над Севільєю у 23 турі Ла-Ліги

Сельта піднялася із зони вильоту

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру іспанської Ла-Ліги Сельта приймала Севілью.

У середині першого тайму матчу Ен Несірі вивів вперед Севілью. У другому таймі Аспас зрівняв рахунок. А у компенсовані хвилини Сісто приніс перемогу Сельті.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

23 тур, 9 лютого

Сельта - Севілья 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Ен Несірі, 1:1 - 78 Аспас, 2:1 - 90+1 Сісто

Раніше, Еспаньйол здолав Мальорку у 23 турі Ла-Ліги.

Нагадаємо, Барселона вилетіла з Кубка Іспанії, мінімально поступившись Атлетіку (0:1).