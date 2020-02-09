 Сельта здобула вольову перемогу над Севільєю у 23 турі Ла-Ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Сельта здобула вольову перемогу над Севільєю у 23 турі Ла-Ліги

Сьогодні 21:36 124 0
Сельта піднялася із зони вильоту
Сельта здобула вольову перемогу над Севільєю у 23 турі Ла-Ліги
#Сельта, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру іспанської Ла-Ліги Сельта приймала Севілью.

У середині першого тайму матчу Ен Несірі вивів вперед Севілью. У другому таймі Аспас зрівняв рахунок. А у компенсовані хвилини Сісто приніс перемогу Сельті.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
23 тур, 9 лютого 

Сельта - Севілья 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Ен Несірі, 1:1 - 78 Аспас, 2:1 - 90+1 Сісто

Раніше, Еспаньйол здолав Мальорку у 23 турі Ла-Ліги.

Нагадаємо, Барселона вилетіла з Кубка Іспанії, мінімально поступившись Атлетіку (0:1). 

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