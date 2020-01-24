Кубок світу. Онлайн-трансляція одиночної змішаної естефети у Поклюці. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Одиночною змішаною естефетою продовжиться 6-й етап Кубку світу з біатлону в Поклюці.
Одиночний мікст відбудеться у суботу, 25 січня.
Початок о 14:15 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.
Також онлайн одиночної змішаної естафети наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку.
В Індивідуальній гонці у чоловіків кращий з українців Артем Прима посів 18 місце.
Нагадаємо, сестри Семренко пропускають етап у Словенії та індивідуально готуються до чемпіонату світу.
Раніше повідомлялося, що в Канаді зник батько відомих біатлоністів.