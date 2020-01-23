Батько відомих біатлоністів безвісти пропав у Канаді

Один з них в цей час провів найкращу гонку у кар'єрі

Батько відомих французьких біатлоністів Фаб'єна, Емільєна та Флорана Клода безвісти пропав в Канаді.

Про це повідомляє Lejsl.

58-річний Жиль Клод зник у результаті аварії снігохода. Він входив до групи в складі восьми осіб та гіда, яка перебувала в горах північного Квебека.

Трьом вдалося вибратися з води, інших досі не знайшли. 42-річний гід помер через декілька годин після інциденту. Пошуки зниклих продовжуються.

Решта четверо зниклих безвісти – два ельзасці у віці від 24 до 35 років та два жителі французького регіону Вогези у віці від 24 до 25 років. Інші деталі зникнення групи не повідомляються.

Примітно, що інцидент стався під час індивідуальної гонки в рамках етапу Кубка світу в словенській Поклюці. Фаб'єн Клод в цій гонці вперше в кар'єрі потрапив до трійки призерів, завоювавши бронзу.

Біатлоністи достроково покинули Поклюку і планують найближчим часом відправитися на пошуки батька.

Нагадаємо, збірна Норвегії оголосила склад на чемпіонат світу-2020.