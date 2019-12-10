 Челси - Лилль смотреть онлайн матч Лига чемпионов - трансляция 10.12.2019 | Футбол | Champion.com.ua
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Аякс - Валенсія: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 11:53 192 0
Аякс - Валенсія: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аякс приймає Валенсію у 6 турі групи H Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться сьогодні, 10 грудня, у Амстердамі на Йохан Кройфф Арені.

Дивіться онлайн матч Аякс - Валенсія наживо на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Аякс лідирує у квартеті H, маючи в активі 10 очок. У Валенсії та Челсі - по 8. Зважаючи на те, що аристократи в 6 турі грають вдома з аутсайдером Ліллем, очевидно, що саме в матчі Аякс - Валенсія вирішиться доля розподілів місця у групі.  Щоправда, амстердамців за будь-який розкладів влаштовує нічия. 

У 1 матчі цих команд у 2 турі - Аякс розгромив Валенсію в іспанії (3:0).

Нагадаємо, у минулому турі Валенсія зіграла внічию з Челсі (2:2), а Аякс упевнено здолав Лілль (0:2).

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