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Збірна України U-18 не змогла вийти в елітний дивізіон чемпіонату світу

Вчора 23:40 127 0
Збірна України U-18 не змогла вийти в елітний дивізіон чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-18 посіла другу позицію на чемпіонаті світу з хокею в дивізіоні 1А, що не дозволило пройти до елітного дивізіону світової першості.

"Синьо-жовті" втратили всі шанси на підвищення в турнірі після перемоги збірної Німеччини над Данією в останньому турі змагання (6:4). Саме німці посіли перше місце в дивізіоні, що дозволили їм пройти до еліти чемпіонату світу.

Нагадаємо, юнацька збірна України розпочала турнір з двох перемог. Спершу "синьо-жовті" обіграли Японію (4:1), після чого у другому турі здолали Данію (3:1)Єдиної поразки на турнірі команда зазнала в овертаймі від однолітків з Німеччини. Потім у четвертому турі впевнено перемогла Угорщину (7:4). В останньому матчі Україна вирвала перемогу над Австрією (3:2).

Турнірна таблиця дивізіону 1А

Зазначимо, востаннє українська команда цієї вікової групи грала у найвищому дивізіоні чемпіонатів світу в 2002 році. 

Раніше ми повідомляли, що національна збірна України взяла реванш у Латвії в другому контрольному матчі під час підготовки до ЧС в Дивізіоні 1A.

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