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07.04.2024 07:40 1106

Збірна України переграла Данію на чемпіонаті світу U-18

Сьогодні 23:11 118 0
Збірна України переграла Данію на чемпіонаті світу U-18

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею U-18 перемогла Данію на юнацькому чемпіонаті світу у Дивізіоні 1A. Гра завершилася з рахунком 3:1.

Це друга перемога українців на турнірі. Раніше вони переграли Японію - 4:1.

17 квітня команда Олександра Бобкіна зіграє проти Німеччини.

Чемпіонат світу U-18 з хокею
Дивізіон 1A
15 квітня

Україна U-18 – Данія U-18 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 1:0 - 26:23 Куликов, 1:1 - 29:42 Олесен, 2:1 - 30:46 Куликов, 3:1 - 44:09 Шульга

Раніше ми повідомляли, що Україна U-18 у бойовому поєдинку поступилася канадській Alberta U18 All-Star Team у межах підготовки до ЧС.

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