Збірна України переграла Данію на чемпіонаті світу U-18

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею U-18 перемогла Данію на юнацькому чемпіонаті світу у Дивізіоні 1A. Гра завершилася з рахунком 3:1.

Це друга перемога українців на турнірі. Раніше вони переграли Японію - 4:1.

17 квітня команда Олександра Бобкіна зіграє проти Німеччини.

Чемпіонат світу U-18 з хокею

Дивізіон 1A

15 квітня

Україна U-18 – Данія U-18 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 1:0 - 26:23 Куликов, 1:1 - 29:42 Олесен, 2:1 - 30:46 Куликов, 3:1 - 44:09 Шульга

Раніше ми повідомляли, що Україна U-18 у бойовому поєдинку поступилася канадській Alberta U18 All-Star Team у межах підготовки до ЧС.