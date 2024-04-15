Збірна України переграла Данію на чемпіонаті світу U-18

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з хокею U-18 перемогла Данію на юнацькому чемпіонаті світу у Дивізіоні 1A. Гра завершилася з рахунком 3:1.
Це друга перемога українців на турнірі. Раніше вони переграли Японію - 4:1.
17 квітня команда Олександра Бобкіна зіграє проти Німеччини.
Чемпіонат світу U-18 з хокею
Дивізіон 1A
15 квітня
Україна U-18 – Данія U-18 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Шайби: 1:0 - 26:23 Куликов, 1:1 - 29:42 Олесен, 2:1 - 30:46 Куликов, 3:1 - 44:09 Шульга
Раніше ми повідомляли, що Україна U-18 у бойовому поєдинку поступилася канадській Alberta U18 All-Star Team у межах підготовки до ЧС.