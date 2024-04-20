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Україна U-18 вирвала перемогу над Австрією у кінцівці зустрічі ЧС

Сьогодні 16:10 197 0
Україна U-18 вирвала перемогу над Австрією у кінцівці зустрічі ЧС

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею U-18 вирвала перемогу над австрійськими однолітками в п'ятому матчі чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1A.

Зустріч в основний час завершилася з рахунком 3:2. 

Українці зуміли зробити камбек, програючи — 0:2. За рівної гри обидві команди підійшли з нічийним рахунком до завершення матчу.

Тренер команди Австрії пішов ва-банк, щоб поборотися за вихід до елітного дивізіону, та зняв воротаря. Українець Данило Шульга закинув у порожні ворота, оформивши дубль.

Україна очолилила групу та опиниться не нижче другого місця. Але все вирішить матч Німеччини з господарями данцями, які перемогли на турнірі лише одного разу та виглядають відвертими аутсайдерами в майбутньому поєдинку. До найвищого дивізіону вийде лише одна команда.

Чемпіонат світу U-18 з хокею
Дивізіон 1A, 5 тур
Данія, 20 квітня

Україна U-18 — Австрія U-18 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Шайби: 0:1 — 12:17 Коларжик, 0:2 — 17:58 Коглер, 1:2 — 14:56 Трущенко, 2:2 — 08:02 Шульга (більш.), 3:2 — 19:17 Шульга (порожні ворота)

Нагадаємо, юнацька збірна України розпочала чемпіонат світу з двох перемог. Спершу "синьо-жовті" обіграли Японію (4:1), після чого у другому турі здолали Данію (3:1). Єдиної поразки на турнірі команда зазнала в овертамі від однолітків з Німеччини. Потім у четвертому турі впевнено перемогла Угорщину (7:4). 

Раніше ми повідомляли, що національна збірна України взяла реванш у Латвії з елітного дивізіону в другому контрольному матчі під час підготовки до ЧС в Дивізіоні 1A.

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