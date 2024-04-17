Збірна України поступилась в овертаймі Німеччині на ЧС U-18

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею U-18 зазнала поразки від Німеччини в третьому матчі чемпіонату світу в Дивізіоні 1A.

Гра завершилася з рахунком 2:1. Першу шайбу в матчі та єдину для "синьо-жовтих" закинув Гаврило Симчук після передачі Микити Бондарєва. У другому періоді Німеччина зрівняла рахунок. В основний час матчу обидві команди не змогли визначити переможця. Відтак команди зіграли овертайм, у якому перемогли німці.

Чемпіонат світу U-18 з хокею

Дивізіон 1A

Данія, 17 квітня

Німеччина U-18 – Україна U-18 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Нагадаємо, юнацька збірна України розпочала чемпіонат світу з двох перемог. Спершу "синьо-жовті" обіграли Японію (4:1), після чого у другому турі здоали Данію (3:1).

Наступний матч Україна проведе проти однолітків з Угорщини 18 квітня. Початок — о 14:00 за київським часом.