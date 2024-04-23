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Українця визнали найкращим голкіпером чемпіонату світу U-18

Сьогодні 11:43 209 0
Українця визнали найкращим голкіпером чемпіонату світу U-18

Джерело - ФХУ.

Голкіпер збірної України U-18 з хокею та Торонто Ред Вінгз Олександр Левшин визнаний найкращим воротарем чемпіонату світу в Дивізіоні 1А й найціннішим гравцем у складі української команди. Організатори також назвали Левшина найкращим гравцем у вирішальній грі за нагороди проти однолітків з Австрії.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

17-річний Олександр, який на клубному рівні виступає в Канаді, у 5 матчах турніру пропустив 10 шайб і зробив 147 сейвів. Відсоток сейвів склав 93,63, а коефіцієнт надійності — 1,99.

Нагадаємо, українці вибороли срібло на ЧС, який проходив з 14 по 20 квітня у Данії. Медаль стала першою в історії для України в Дивізіоні 1А.

Раніше ми повідомляли, що національна збірна обіграла Литву в контрольному матчі напередодні чемпіонату світу в Дивізіоні 1В.

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