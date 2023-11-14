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Українські хокеїсти Єрофеєв та Логінов загинули на війні з росією

Федерація хокею України повідомила про загибель на війні двох українських хокеїстів
Сьогодні 20:25 247 0
Українські хокеїсти Єрофеєв та Логінов загинули на війні з росією

Джерело - fhu.com.ua.

11 листопада під селом Андріївкою поруч із Бахмутом на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув 24-річний заступник командира роти розвідки 92-ї окремої штурмової бригади Макар Єрофеєв.

Про це повідомляє федерація хокею України.

Він колишній хокеїст дніпровських Зеніта, Яструбів і Аврори.

Також на війні загинув 23-річний ексворотар білоцерківського Білого Барса Олексій Логінов. Після початку повномасштабної війни Олексій добровольцем увійшов до лав Збройних сил України.

В хокей він розпочинав грати у школі Сокола, з яким у 2015-му став бронзовим призером чемпіонату України U-17. Наступних два роки Логінов перебував у системі Крижинки, а у 2017-му року дебютував у дорослому чемпіонаті України за Крижаних Вовків. Зігравши за команду 1 матч, Олексій перебрався у Білий Барс, з яким став чемпіоном України-2018 серед молоді (U-20) і, зігравши два матчі в дорослому національному чемпіонаті, став бронзовим призером ЧУ.

Похорон Логінова відбудеться у четвер, 16 листопада, починаючи з 13.00 на Лук’янівському цвинтарі.

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