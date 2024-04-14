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07.04.2024 07:40 1066

Збірна України розгромила Японію на старті ЧС U-18

Вчора 23:23 151 0
Збірна України розгромила Японію на старті ЧС U-18

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею U-18 з перемоги над Японією стартувала на юнацькому чемпіонаті світу у Дивізіоні 1A. Гра завершилася з рахунком 4:1.

У другому періоді поєдинку українські хокеїсти оформили три шайби за чотири хвилини. 15 квітня команда Олександра Бобкіна зіграє проти господарів турніру - Данії.

Чемпіонат світу з хокею U-18
Дивізіон 1A
14 квітня

Україна U-18 – Японія U-18 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Шайби: 27:44 Євтехов (Гапоненко, Косарєв) - 1:0, 29:11 Гапоненко - 2:0, 31:18 Гапоненко (Шульга, Бондарєв) - 3:0, 48:36 Міура - 3:1, 59:21 Сімчук (порожні ворота) - 4:1

Раніше ми повідомляли, що Україна U-18 у бойовому поєдинку поступилася канадській Alberta U18 All-Star Team у межах підготовки до ЧС.

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