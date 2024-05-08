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28.04.2024 07:21 1048

Судаков залишається пріоритетною ціллю Наполі в півзахисті

Сьогодні 10:47 165 0
Судаков залишається пріоритетною ціллю Наполі в півзахисті
#Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - Corriere Dello Sport.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков залишається пріоритетною кандидатурою Наполі для підсилення півзахисту влітку.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Італійський клуб розглядає й інші варіанти з огляду на високий попит на українського футболіста. Альтернативою Судакову є Марко Брешіаніні з Фрозіноне та Мануель Угарте з ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що "гірники" хочуть отримати за продаж 21-річного футболіста 70 млн євро.

Нещодавно Георгій підписав нову угоду з Шахтарем, яка розрахована до 2028 року. У поточному сезоні Судаков відіграв 33 матчі за донецький клуб в усіх турнірах. На рахунку півзахисника — 9 голів та 6 асистів.

Напередодні повідомлялося, що Челсі провів переговори з представниками футболіста.

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