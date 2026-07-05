Ексзахисник Шахтаря може перейти в Наполі

Бразильський захисник Фіорентини Додо може продовжити кар'єру в Наполі.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, Наполі шукає правого захисника, який стане спершу дублером, а згодом – наступником капітана команди Джованні Ді Лоренцо. Розглядаються кандидатури Додо та Брука Нортона-Каффі з Дженоа.

Зазначимо, що Додо перейшов у Фіорентину з донецького Шахтаря в 2022 році за 15 мільйонів євро. У минулому сезоні на його рахунку 2 голи та 3 асисти в 47 матчах у всіх турнірах.

Контракт 27-річного бразильця з Фіорентиною діє до літа 2027 року, трансферна вартість наразі оцінюється в 16 мільйонів євро.

Нагадаємо, напередодні Наполі призначив Массіміліано Аллегрі на посаду головного тренера.