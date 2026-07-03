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Лукаку може перейти в турецький топклуб

Олег Дідух — 3 липня 2026, 17:49
Лукаку може перейти в турецький топклуб
Ромелу Лукаку
Getty Images

Стамбульський Бешикташ зацікавлений у підписанні зіркового форварда Наполі та збірної Бельгії Ромелу Лукаку.

Про це повідомляє Fanatik.

Бешикташ продовжує пошуки зіркового форварда на новий сезон. Раніше клуб цікавився Душаном Влаховичем із Ювентуса, тепер же переключив свою увагу за Лукаку.

Наполі готовий продати 33-річного нападника всього за 10 мільйонів євро. Березневе рішення форварда без дозволу клубу самостійно відновлюватися після травми остаточно зруйнувало стосунки між сторонами, і тепер Наполі хоче позбутися форварда.

У минулому сезоні на рахунку Лукаку 1 гол у 7 матчах за Наполі в усіх турнірах. Нещодавно нападник став найкращим бомбардиром у історії збірної Бельгії на чемпіонатах світу.

Бешикташ Наполі Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

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