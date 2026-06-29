Наполі продовжив контракт із чемпіоном Євро-2020

Фланговий захисник збірної Італії Леонардо Спінаццола продовжив контракт із Наполі.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Попередній контракт із 33-річним гравцем спливав 30 червня поточного року. Нова угода розрахована ще на два роки – до літа 2028 року. Тривалий час існувала висока ймовірність того, що Спінаццола покине Наполі вільним агентом, проте неаполітанському клубу зрештою вдалося зберегти гравця.

Захисник виступає за Наполі з літа 2024 року, коли перейшов із Роми на правах вільного агента. У сезоні-2025/26 на рахунку Спінаццоли 3 голи та 5 асистів у 42 матчах за Наполі в усіх турнірах. Захисник провів 27 матчів за збірну Італії, з якою став чемпіоном Євро-2020.

Раніше Наполі відмовився від підписання англійського захисника Джона Стоунза.