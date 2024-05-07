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Моурінью хоче очолити свою колишню команду

Сьогодні 13:02 167 0
Моурінью хоче очолити свою колишню команду
#Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг, #Жозе Моурінью

Джерело - Manchester Evening News.

Легендарний тренер Жозе Моурінью хоче знову очолити Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Зазначається, що португальський спеціаліст є другом співвласника Юнайтед сера Джима Реткліффа, і він вже повідомив керівництву клубу про своє бажання. Проте за інформацією джерела, наразі МЮ не розглядає Жозе як кандидата на заміну Еріка тен Гага.

Моурінью був головним тренером "червоних дияволів" з 1 липня 2016 до 18 грудня 2018 року. За цей час МЮ переміг в Суперкубку, Кубку Ліги та Лізі Європи.

Нагадаємо, після розгромної поразки від Крістал Пелеса в матчі 36 туру Англійської Прем'єр-ліги з'явилась інформація, що Манчестер Юнайтед може обмінятися тренерами з Баварією.

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