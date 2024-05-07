Манчестер Юнайтед може обмінятися тренерами з європейським грандом

Джерело - TEAMtalk.

Манчестер Юнайтед та Баварія можуть обмінятися тренерами після закінчення поточного сезону.

Про це повідомляє TEAMtalk.

Зазначається, що керівництво англійського клубу вирішило звільнити Еріка тен Гага після розгромної поразки від Кристал Пелеса в матчі 36 туру Англійської Прем'єр-ліги. Його може врятувати лише перемога в Кубку Англії, де команда зіграє 25 травня проти Манчестер Сіті. Замінити спеціаліста може наставник Баварії Томас Тухель.

У свою чергу керівництво мюнхенського клубу вже певний час розглядає тен Гага як потенційно нового тренера команди. Сам нідерландець не бажає розмовляти з офіційними особами Баварії, поки ще працює в МЮ, проте, дискусії між клубами вже йдуть повним ходом.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Тухель зацікавлений у поверненні до АПЛ.