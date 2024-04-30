Форвард Шахтаря перейшов до клубу МЛС

Джерело - ФК Шахтар.

Венесуельський нападник Шахтаря Кевін Келсі виступатиме на правах оренди за клуб МЛС Цинциннаті.

Про це "гірники" повідомили на офіційному сайті.

Угода розрахована до кінця 2024 року, американський клуб матиме право викупу гравця.

Officially, official. ✍️



The Club has acquired Venezuelan forward Kevin Kelsy on loan from Ukrainian Premier League power Shakhtar Donetsk as a U22 initiative

player. — FC Cincinnati (@fccincinnati) April 30, 2024

Нагадаємо, Келсі виступав за Шахтар від січня 2023 року і за цей час провів у складі "помаранчево-чорних" 37 матчів, забив 9 голів та віддав 3 асисти. Цього сезону він узяв участь у 20 поєдинках донецької команди, де відзначився 3 голами й 2 результативними передачами.

Раніше з'являлась інформація, що Шахтар може отримати до 8 млн доларів за нападника від американського футбольного клубу.

Цинциннаті став переможцем регулярного сезону MLS 2023 року та грав у фіналі Східної конференції. У поточному сезоні команда після 9 турів має 15 очок і посідає третє місце в таблиці Східної конференції.