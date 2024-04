Форвард Шахтаря перейшов до клубу МЛС

Венесуельський нападник Шахтаря Кевін Келсі виступатиме на правах оренди за клуб МЛС Цинциннаті.

Про це "гірники" повідомили на офіційному сайті.

Угода розрахована до кінця 2024 року, американський клуб матиме право викупу гравця.

The Club has acquired Venezuelan forward Kevin Kelsy on loan from Ukrainian Premier League power Shakhtar Donetsk as a U22 initiative

player.