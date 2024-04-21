Шахтар може отримати за Келсі семизначну суму

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар може отримати до 8 мільйонів доларів за нападника Кевіна Келсі від американського футбольного клубу Цинциннаті.

Про це повідомляє Ігор Бурбас.

Зазначається, що "гірникам" гарантовано заплатять 800 тисяч за орендну угоду. В договорі також прописане право викупу футболіста за 7 мільйонів. Гравець виступатиме в МЛС до кінця 2024 року.

У поточному сезоні футболіст зіграв за Шахтар 20 матчів, забив 3 м'ячі та віддав 2 гольові передачі.

Нагадаємо, напередодні про трансфер венесуельця повідомив журналіст Даніель Нора.