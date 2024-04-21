Головне
Четверту поспіль не подужала: Костюк поступилась Рибакіній у фіналі Штутгарта
Сьогодні 15:18 695
Онофрійчук виборола ще дві медалі на Кубку світу в Баку
Сьогодні 15:37 87
Снігур виграла хардовий турнір у Франції
Сьогодні 14:06 239
Онофрійчук виграла бронзу Кубку світу в Баку
Сьогодні 13:21 2660
Довгоочікуване повернення Формули-1 в Піднебесну: усе про Гран-прі Китаю
Сьогодні 11:56 1363
Ферстаппен виграв перший за 5 років Гран-прі Китаю
Сьогодні 11:53 3723
Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні
Сьогодні 08:20 17057
Дерев'янченко декласував Александера під час вечора боксу в Нью-Йорку
Сьогодні 06:40 18591
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк — Рибакіна
Сьогодні 03:30 1251 3
Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги
Сьогодні 00:07 20098
Прямі трансляції
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Сьогодні 14:14 832 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 14:09 563
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 04:02 548
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Вчора 19:04 1001
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 11:11 545

Шахтар може отримати за Келсі семизначну суму

Сьогодні 15:14 99 0
Шахтар може отримати за Келсі семизначну суму
#Цинциннаті, #Шахтар, #Кевін Келсі

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар може отримати до 8 мільйонів доларів за нападника Кевіна Келсі від американського футбольного клубу Цинциннаті.

Про це повідомляє Ігор Бурбас.

Зазначається, що "гірникам" гарантовано заплатять 800 тисяч за орендну угоду. В договорі також прописане право викупу футболіста за 7 мільйонів. Гравець виступатиме в МЛС до кінця 2024 року. 

У поточному сезоні футболіст зіграв за Шахтар 20 матчів, забив 3 м'ячі та віддав 2 гольові передачі.

Нагадаємо, напередодні про трансфер венесуельця повідомив журналіст Даніель Нора.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги 20098
Дерев'янченко декласував Александера під час вечора боксу в Нью-Йорку Дерев'янченко декласував Александера під час вечора боксу в Нью-Йорку 18591
Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні 17057
Костюк упевнено переграла чинну чемпіонку Вімблдона та вийшла до фіналу турніру в Штутгарті Костюк упевнено переграла чинну чемпіонку Вімблдона та вийшла до фіналу турніру в Штутгарті 10146 2
6,24 м: Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною 6,24 м: Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною 14157 2
16-річна українка завоювала золоту медаль на етапі Кубку світу 16-річна українка завоювала золоту медаль на етапі Кубку світу 11385 3
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 93269
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21582 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51416
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 99381
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82231
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15467