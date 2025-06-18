Жирона визначилась з майбутнім Циганкова

Іспанська Жирона визначилася зі списком гравців, які залишиться у команді на наступний сезон.

Про це повідомляє журналіст Ніл Сола.

Керівництво каталонців планує продати Мігель Гутьєрреса та Бояна Міовскі. Очікується, що Хуан Карлос та Стуані продовжать свої угоди, а перехід Феррана Жутгли з Брюгге не розглядається.

У список недоторканих потрапив півзахисник збірної України Віктор Циганков, Крейчі та Янгель Еррера. Також клуб сподівається зберегти Артура.

Раніше повідомлялося, що Циганков потрапив у сферу інтересів одразу декількох клубів Англійської Прем'єр-ліги.

У сезоні-2024/25 українець провів 32 матчі за команду в усіх турнірах, забив 2 голи й віддав 5 результативних передач. Жирона за підсумками сезону-2024/25 фінішувала лише на 16-й позиції у Ла Лізі, маючи підсумковий відрив від зони вильоту в 1 бал.