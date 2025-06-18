Український вінгер близький до продовження контракту з польським клубом
Максим Хлань
Mateusz Słodkowski
Український вінгер Лехії Максим Хлань найближчим часом може продовжити або вже продовжив контракт із польським клубом.
Про це повідомляє Trojmiasto.
За даними видання, сторони дуже близькі до продовження співпраці, хоча є суперечлива інформація щодо тривалості нової угоди.
"Чим ближче було до завершення сезону, тим більше здавалося, що думками українець вже в іншому місці. На щастя, сімейні обставини благополучно вирішилися, і Хлань, звільнений від проблем, ймовірно, зможе продовжити контракт з Лехією ще на кілька сезонів", – йдеться у повідомленні.
У сезоні 2024/25 22-річний українець провів 30 матчів за Лехію Гданськ, записавши до свого активу 5 голів та 4 асисти.
Контракт Хланя з Лехією діє до кінця червня поточного року, трансферна вартість гравця оцінюється в 1 мільйон євро. Максим перейшов у клуб із Гданьська в вересні 2023 року із луганської Зорі на правах вільного агента.
Раніше повідомлялося, що Лехія може орендувати захисника київського Динамо Олександра Сироту.