Дармштадт прийме Баварію, Гоффенгайм зіграє зі Штутгартом: розклад матчів Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 березня, відбудеться шість матчів 26-го туру німецької Бундесліги.

У цих матчах, зокрема, Гоффенгайм прийме Штутгарт, Баварія на виїзді зіграє проти Дармштадта.

Розклад матчів 26-го туру німецької Бундесліги на 16 березня:

16:30 Вольфсбург - Аугсбург

16:30 Гайденгайм - Боруссія Менхенгладбах

16:30 Дармштадт - Баварія Мюнхен

16:30 Майнц - Бохум

16:30 Уніон Берлін - Вердер Бремен

19:30 Гоффенгайм - Штутгарт

Напередодні Лейпциг здобув розгромну перемогу над Кельном.