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Дармштадт прийме Баварію, Гоффенгайм зіграє зі Штутгартом: розклад матчів Бундесліги

Сьогодні 12:25 96 0
Дармштадт прийме Баварію, Гоффенгайм зіграє зі Штутгартом: розклад матчів Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 березня, відбудеться шість матчів 26-го туру німецької Бундесліги.

У цих матчах, зокрема, Гоффенгайм прийме Штутгарт, Баварія на виїзді зіграє проти Дармштадта.

Розклад матчів 26-го туру німецької Бундесліги на 16 березня:

  • 16:30 Вольфсбург - Аугсбург
  • 16:30 Гайденгайм - Боруссія Менхенгладбах
  • 16:30 Дармштадт - Баварія Мюнхен
  • 16:30 Майнц - Бохум
  • 16:30 Уніон Берлін - Вердер Бремен
  • 19:30 Гоффенгайм - Штутгарт

Напередодні Лейпциг здобув розгромну перемогу над Кельном.

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