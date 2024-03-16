Дармштадт прийме Баварію, Гоффенгайм зіграє зі Штутгартом: розклад матчів Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 березня, відбудеться шість матчів 26-го туру німецької Бундесліги.
У цих матчах, зокрема, Гоффенгайм прийме Штутгарт, Баварія на виїзді зіграє проти Дармштадта.
Розклад матчів 26-го туру німецької Бундесліги на 16 березня:
- 16:30 Вольфсбург - Аугсбург
- 16:30 Гайденгайм - Боруссія Менхенгладбах
- 16:30 Дармштадт - Баварія Мюнхен
- 16:30 Майнц - Бохум
- 16:30 Уніон Берлін - Вердер Бремен
- 19:30 Гоффенгайм - Штутгарт
Напередодні Лейпциг здобув розгромну перемогу над Кельном.