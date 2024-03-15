Джерело - Чемпіон.

РБ Лейпциг здобув розгромну перемогу над Кельном у межах 26 туру німецької Бундесліги.

Зустріч завершилася з рахунком 1:5 на користь "биків".

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

26 тур, 15 березня

Кельн - РБ Лейпциг 1:5 (1:1)

Голи: 0:1 - 15 Сімонс, 1:1 - 18 Адамян, 1:2 - 63 Опенда, 1:3 - 67 Опенда, 1:4 - 70 Хайдара, 1:5 - 82 Поульсен

Після цього поєдинку підопічні Марко Розе піднялися на 4-ту сходинку турнірної таблиці. Кельн залишається на 16-й позиції.

Раніше був визнаний найкращий гравець чемпіонату Німеччини в лютому.