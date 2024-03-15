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РБ Лейпциг розгромив Кельн у 26 турі Бундесліги

Сьогодні 23:25 84 0
РБ Лейпциг розгромив Кельн у 26 турі Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Кельн, #РБ Лейпциг

Джерело - Чемпіон.

РБ Лейпциг здобув розгромну перемогу над Кельном у межах 26 туру німецької Бундесліги.

Зустріч завершилася з рахунком 1:5 на користь "биків".

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
26 тур, 15 березня

Кельн - РБ Лейпциг 1:5 (1:1)

Голи: 0:1 - 15 Сімонс, 1:1 - 18 Адамян, 1:2 - 63 Опенда, 1:3 - 67 Опенда, 1:4 - 70 Хайдара, 1:5 - 82 Поульсен

Після цього поєдинку підопічні Марко Розе піднялися на 4-ту сходинку турнірної таблиці. Кельн залишається на 16-й позиції.

Раніше був визнаний найкращий гравець чемпіонату Німеччини в лютому. 

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