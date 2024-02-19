Визначився тренер, який може замінити Гаттузо в Марселі

Крістоф Гальтьє може повернутися до французької Ліги 1

Джерело - Le Soir.

Головний тренер катарського Аль-Духайля Крістоф Галтьє може очолити Марсель.

Про це повідомляє Le Soir.

Французький фахівець може замінити Дженнаро Гаттузо, якого мають звільнити через невдалі результати клубу.

Напередодні Олімпік у більшості програв Бресту. Гаттузо попросив вибачення за цю поразку.

Нагадаємо, Марсель - суперник Шахтаря в раунді плей-оф Ліги Європи. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:2. Матч-відповідь відбудеться в четвер, 22 лютого, у Франції.

Варто зазначити, що Крістоф Галтьє раніше очолював ПСЖ, Ніццу, Лілль та Сент-Етьєн.

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