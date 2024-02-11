Головне
Харлан виграла етап Кубка світу в Перу
Сьогодні 06:48 10875 5
Мандзин став срібним призером юніорського чемпіонату Європи
Сьогодні 14:39 56
Підручний: Довелось приберегти себе, щоб на чемпіонаті світу бути в задовільній формі
Сьогодні 11:37 630
Чумаченко та Дорощук здобули медалі на змаганнях у Чехії
Сьогодні 10:40 308
Дженоа Малиновського прийме Аталанту: розклад матчів Серії А на 11 лютого
Сьогодні 09:25 194
Потеря переміг поляка на турнірі UFC Fight Night 236
Сьогодні 08:08 339
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 02:13 24930
Реал з Луніним розгромив Жирону Довбика та Циганкова: результати 24 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 1490
Брентфорд з Ярмолюком переграв Вулвергемптон, Евертон з Миколенком поступився Манчестер Сіті: результати 24 туру АПЛ
Вчора 21:35 903
Середа здобув історичну для України медаль на чемпіонаті світу
Вчора 19:50 19264 2
Прямі трансляції

Керівництво Марселя прийняло рішення щодо Гаттузо

Сьогодні 14:11 216 0
Керівництво Марселя прийняло рішення щодо Гаттузо
#Марсель, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

46-річний Дженнаро Гаттузо, який наразі працює головним тренером Марселя, має довіру з боку керівництва клубу і не буде звільнений щонайменше до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє L'Equipe.

Незважаючи на невтішні результати в останніх матчах, керівництво провансальців все ще довіряє Гаттузо й не планує розлучатися з ним найближчим часом. В останньому своєму матчі Марсель не зміг переграти Мец у 21 турі Ліги 1.

Італійський фахівець працює у Марселі з вересня минулого року та має контракт до кінця сезону-2023/24.

Нагадаємо Марсель є суперником Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший матч відбудеться 15 лютого (початок о 19:45). Матч-відповідь буде зіграно у Франції 22 лютого (початок о 22:00).

Коментарі ()
Популярне зараз
Харлан виграла етап Кубка світу в Перу Харлан виграла етап Кубка світу в Перу 10875 5
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 53239 1
Усик заробить найбільший гонорар у кар’єрі за бій з Ф’юрі Усик заробить найбільший гонорар у кар’єрі за бій з Ф’юрі 17384 5
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 24930
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 41832
Середа здобув історичну для України медаль на чемпіонаті світу Середа здобув історичну для України медаль на чемпіонаті світу 19264 2
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 94505
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 22695 7
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19523 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10371 2
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15627 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63420 1