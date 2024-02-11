46-річний Дженнаро Гаттузо, який наразі працює головним тренером Марселя, має довіру з боку керівництва клубу і не буде звільнений щонайменше до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє L'Equipe.

Незважаючи на невтішні результати в останніх матчах, керівництво провансальців все ще довіряє Гаттузо й не планує розлучатися з ним найближчим часом. В останньому своєму матчі Марсель не зміг переграти Мец у 21 турі Ліги 1.

Італійський фахівець працює у Марселі з вересня минулого року та має контракт до кінця сезону-2023/24.

Нагадаємо Марсель є суперником Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший матч відбудеться 15 лютого (початок о 19:45). Матч-відповідь буде зіграно у Франції 22 лютого (початок о 22:00).