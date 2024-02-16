Пушич недогледів, Гаттузо недотерпів: 4 висновки з матчу Шахтар — Марсель

Що ми побачили у стартовому офіційному матчі за участі українського клубу після зимової паузи?

Джерело - Чемпіон.

2:2 за підсумками першої битви у протистоянні з представником одного з провідних європейських чемпіонатів. Яким був матч для нашої команди? Що варто врахувати по гарячих слідах, а про що, можливо, треба подумати на холодну голову? Чим здивували клуби? Розставляємо акценти за підсумками непростої для обох учасників гри.

Суддівство як фактор остаточного результату на табло

Коли з течією матчу вболівальники звернули увагу, що суддя Ерік Лабрехтс — бельгієць, у багатьох "пазл став складатися сам собою". Мовляв, так усе ж ясно — представник Феміди нагадує "гірникам", що за перемоги над Антверпеном у груповому раунді ЛЧ "відплата" не забарилася. Однак на практиці все трохи складніше.

Ламбрехтс справді провів далекий від ідеального матч. І справді наробив багато помилок, які допомогли Марселю. Проте суддя помилявся в обидві сторони. На момент зі скасованим голом Шахтаря у першому таймі припадає непризначений у ворота "гірників" у першій же половині пенальті, який за бажання "розгледіти" було можна. Ламбрехтс також відзначився неоднозначним трактуванням боротьби між футболістами. Але знову — з каскадом помилок в обидві сторони. За такого сценарію говорити про упередженість пана зі свистком не доводиться. Як і про високий професіоналізм.

Степаненко пояснив рішення арбітра щодо незарахованого гола Шахтаря

На матч-відповідь провідний гравець Марселя завдання Шахтарю полегшив

Оборона найсильнішою ланкою Олімпіка аж ніяк не є. І в Лізі Європи, й так само у першості Франції, Марсель пропускає в середньому більше одного м’яча. Саме тому втрата важливого виконавця центру захисту для цієї команди є більш ніж чутливою. Й така в провансальців на "Велодромі" буде.

Через перебір карток не зіграє центрбек Леонардо Балерді. Цей нахабний хлопець, якому варто повчитися гарних манер, насправді награв на "Фольскпарку" не на одну жовту картку. Втім, і одного офіційного попередження від Ламбрехтса вистачило для дискваліфікації на матч-відповідь. Так, у Марселя є Шансель Мбемба, але його вірогідна поява в парі з Жиго Олімпік ослабить. Все тому, що Мбемба та Жиго як футболісти центру захисту за своїм функціоналом один одного багато в чому дублюють. Сікане, Даниле, занотуй собі, будь ласка!

"Л" — лідерство: в складі Олімпіка знайшовся футболіст, якого не виявилося в Шахтарі

П’єру-Емеріку Обамеянгу — 34. За свою багату й насичену кар'єру він пограв у складі чотирьох європейських грандів і виграв не один вагомий титул. Але в Гамбурзі габонця не було видно на полі протягом більш ніж години. Здавалося, африканець у такій сплячці, що боятися цього ведмедя нашим хлопцям аж ніяк не варто. Та хижак причаївся лише для того, щоб завдати якщо не вирішальної, то значної шкоди приспаній якраз жертві.

Обамеянг зробив обидва голи гостей. Наддосвідчений гравець виділявся на полі мінімальною кількістю зайвих дотиків до м’яча та максимальною ефективністю. На противагу гостям, у складі номінальних господарів за вагою впливу на перебіг подій футболіста такого масштабу не виявилося. Спрацював той самий фактор молодості, незначного середнього віку команди. Так, у складі "гірників" були Матвієнко та Степаненко, був Зубков. Але перші два — футболісти, орієнтовані на оборону, а ексгравець Ференцвароша — виконавець із певною стелею можливостей. А от Судаков, Сікан чи Бондаренко для вирішального внеску в таких іграх ще відверто "зелені".

В Пушича з'явився перспективний варіант у центрі нападу

На 77-й хвилині матчу в складі Шахтаря дебютував один із трьох зимових новачків. Та Кевін вийшов на поле не для того, щоб привертати увагу в складі своєї команди. Бразилець ніби був покликаний стати тією ширмою, за якою сховалася головна дійова особа.

Поки Кевін зайняв своє місце на фланзі атаки, його земляк Егіналду несподівано перемістився на вістря атаки. Такий хід Пушича був справжньою несподіванкою і для вболівальників, і для його колеги Гаттузо. Й виявився ледь не золотою акцією в контексті тактичного винаходу на рівному місці.

За 13 із лишком відведених хвилин у новій ролі Егіналду перевернув уявлення про роль нападника в складі Шахтаря в цій зустрічі. Мобільність, невичерпна наполегливість, підвищена ефективність, врешті — забитий м’яч, який врятував для української команди гру. І як цей хлопчина з його 175 см виграв ледь не весь другий поверх?!..

Безсумнівно, така функція Егіналду навряд чи принесе "гірникам" дивіденди в позиційних атаках із перших хвилин. Однак як опція в другій половині матчу, коли втомлений суперник подекуди відкриває зони, використання цього футболіста, а не Сікана, Траоре чи Келсі, виглядає для Шахтаря більш ніж вдалим, а головне — свіжим та ще не розгаданим суперниками, рішенням.

Максим Салівон, Чемпіон

Фото: Getty Images

Конопля: Шахтар незадоволений результатом матчу з Марселем

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