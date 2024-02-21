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Марсель - Шахтар: онлайн-трансляція

Перша гра завершилася з рахунком 2:2
Сьогодні 16:49 144 0
Марсель - Шахтар: онлайн-трансляція
Getty Images
#Шахтар, #Олімпік Марсель, #Ліга Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи-2023/24 марсельський Олімпік прийме донецький Шахтар.

Гра відбудеться у четвер, 22 лютого, на стадіоні "Велодром". Початок - о 22:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:45.

Пряма відеотрансляція матчу буде доступна в медіасервісі MEGOGO та на Volia TV. Детальніше - ТУТ.

Зазначимо, що букмекери вважають Марсель фаворитом.

Нагадаємо, перша зустріч завершилася з рахунком 2:2, а правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож будь-яка нічия переведе матч у додатковий час.

Також слід зазначити, що на поле Велодрома провансальців уже виведе новий тренер, позаяк керівництво Марселя звільнило Дженнаро Ґаттузо на тлі невдалих результатів команди.

Цифри й факти

  • Шахтар єдиний раз перетинався з Марселем у сезоні-2008/09, у чвертьфіналі аналогічного турніру, який тоді ще називався Кубком УЄФА
  • Пізніше у півфіналі Шахтар пройшов київське Динамо, а у фінальній грі здолав німецький Вердер в овертаймі
  • То був останній розіграш саме Кубка УЄФА - наступного сезону турнір піддався ребрендингу, змінив назву на "Ліга Європи УЄФА", змінив формат групового етапу, але трофей (кубок), який вручають переможцеві змагань залишився той самий
  • Минулого сезону Шахтар теж грав у стиковому раунді ЛЄ проти французького клубу - в серії пенальті вдалося пройти Ренн
  • У 20 матчах проти французьких команд Шахтар здобув 9 перемог, 6 поєдинків завершив унічию та 5 програв (різниця м'ячів - 28:23)
  • Марсель із 7 матчів проти українських клубів виграв лише один - в 1/16 фіналу КУЄФА-2003/04 здолали Дніпро з рахунком 1:0
  • Марсель - єдиний французький клуб, який вигравав Кубок Європейських чемпіонів (сезон-1992/93)

Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи

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