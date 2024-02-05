Вацко: У новому контракті Судакова з Шахтарем взагалі не прописана клаусула

Джерело - Чемпіон.
Шахтар не встановив півзахиснику Георгію Судакову клаусулу за новим контрактом.
Про це розповів журналіст Віктор Вацко.
"Десь я бачив цифру зарплатні – півтора чи два мільйони на рік. Немає такого, це не відповідає дійсності. Так само як клаусула у 100 або 150 мільйонів – це просто звичайні, банальні фантазії фантазерів. Такого також немає, по-моєму.
Наскільки мені підказує мій WhatsApp, у новому контракті Судакова з Шахтарем взагалі не прописана клаусула. З іншого боку, кому це вже цікаво, коли всі написали, що є 150 мільйонів. Хайп – штука дуже дієва", – сказав Вацко.
Нагадаємо, невдовзі до офіційного оголошення про продовження контракту з Судаковим генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін у своєму інстаграмі опублікував спільне фото з гравцем, яке підписав "150 000 000".
Нова угода з 21-річним українцем розрахована до 31 грудня 2028 року (попередня спливала влітку 2028-го).
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