Вацко: У новому контракті Судакова з Шахтарем взагалі не прописана клаусула

Шахтар не встановив півзахиснику Георгію Судакову клаусулу за новим контрактом.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

"Десь я бачив цифру зарплатні – півтора чи два мільйони на рік. Немає такого, це не відповідає дійсності. Так само як клаусула у 100 або 150 мільйонів – це просто звичайні, банальні фантазії фантазерів. Такого також немає, по-моєму.

Наскільки мені підказує мій WhatsApp, у новому контракті Судакова з Шахтарем взагалі не прописана клаусула. З іншого боку, кому це вже цікаво, коли всі написали, що є 150 мільйонів. Хайп – штука дуже дієва", – сказав Вацко.