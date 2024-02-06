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Стали відомі деталі травми бразильського новачка Шахтаря

У Марлона Гомеса немає перелому
Сьогодні 09:55 180 0
Стали відомі деталі травми бразильського новачка Шахтаря
#Марлон, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес, попри інформацію Globo, не має перелому малогомілкової кістки на лівій нозі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Перелому немає, і Марлон зможе повернутися до тренувань через 2-3 тижні, максимум", – сказало джерело у Шахтарі.

Більш точний діагноз буде відомий трохи пізніше, після повного обстеження. Футболіст отримав травму, перебуваючи в олімпійській збірній Бразилії.

Нагадаємо, про перехід Марлона Гомеса з Васку да Гама до Шахтаря стало відомо 26 січня.

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