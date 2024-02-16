Степаненко оцінив нічию з Марселем

Шахтар не зміг реалізувати свої моменти у першому матчі плей-оф Ліги Європи з Марселем.

Про це розповів капітан "гірників" Тарас Степаненко.

"Я думаю, що грали добре. Були моменти, коли ми домінували. Ми створили багато моментів, але пропустили через власні помилки. Довелося показати характер – двічі відігралися. Нам потрібно прибрати помилки та працювати над тим, щоб у Марселі бути більш сконцентрованими.

Такі суперники мають якість. Гравці Марселя за рахунок індивідуальних дій можуть створити моменти.

Якщо врахувати, що ми відігравались, то можна сказати, що нічия – гарний результат. Якщо брати всю гру, то, звісно, могли перемогти", – сказав Степаненко.