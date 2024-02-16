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Степаненко оцінив нічию з Марселем

Тарас Степаненко прокоментував нічию з Марселем Степаненко оцінив нічию з Марселем
Сьогодні 13:14 123 0
Степаненко оцінив нічию з Марселем
#Марсель, #Тарас Степаненко, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Шахтар не зміг реалізувати свої моменти у першому матчі плей-оф Ліги Європи з Марселем.

Про це розповів капітан "гірників" Тарас Степаненко.

"Я думаю, що грали добре. Були моменти, коли ми домінували. Ми створили багато моментів, але пропустили через власні помилки. Довелося показати характер – двічі відігралися. Нам потрібно прибрати помилки та працювати над тим, щоб у Марселі бути більш сконцентрованими.

Такі суперники мають якість. Гравці Марселя за рахунок індивідуальних дій можуть створити моменти.

Якщо врахувати, що ми відігравались, то можна сказати, що нічия – гарний результат. Якщо брати всю гру, то, звісно, могли перемогти", – сказав Степаненко.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 22 лютого, у Франції. Нагадаємо, що переваги ні в кого не буде, оскільки правило виїзного гола скасували ще торік.

Відзначимо, що головний тренер Шахтаря Маріно Пушич похвалив команду за проявлений характер.

Раніше визначився найкращий гравець Шахтаря у матчі з Марселем.

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