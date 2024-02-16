Степаненко оцінив нічию з Марселем

Джерело - Чемпіон.
Шахтар не зміг реалізувати свої моменти у першому матчі плей-оф Ліги Європи з Марселем.
Про це розповів капітан "гірників" Тарас Степаненко.
"Я думаю, що грали добре. Були моменти, коли ми домінували. Ми створили багато моментів, але пропустили через власні помилки. Довелося показати характер – двічі відігралися. Нам потрібно прибрати помилки та працювати над тим, щоб у Марселі бути більш сконцентрованими.
Такі суперники мають якість. Гравці Марселя за рахунок індивідуальних дій можуть створити моменти.
Якщо врахувати, що ми відігравались, то можна сказати, що нічия – гарний результат. Якщо брати всю гру, то, звісно, могли перемогти", – сказав Степаненко.
Матч-відповідь відбудеться у четвер, 22 лютого, у Франції. Нагадаємо, що переваги ні в кого не буде, оскільки правило виїзного гола скасували ще торік.
Відзначимо, що головний тренер Шахтаря Маріно Пушич похвалив команду за проявлений характер.
Раніше визначився найкращий гравець Шахтаря у матчі з Марселем.